Timothy Bradley asegura que Crawford acabará con Canelo: “Va a noquear”

Timothy Bradley aseguró que Terence Crawford noqueará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y le arrebatará el campeonato indiscutido de peso supermediano este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En su canal de Youtube, Bradley expresó que Crawford dará una de las mejores actuaciones de su vida y dejó claro que aplastará a Canelo Álvarez frente a su público.

“Dijeron que Ali no podría vencer a George Foreman, dicen que Crawford no puede ganarle a a Canelo. ¡Va a aplastar a Canelo! Ni siquiera va a ser una pelea justa, en el momento en que Crawford se acostumbre al poder de los golpes, se acabó para Canelo (…) Crawford y su equipo son lo mejor que hay en este negocio, no se trata del peso”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Netflix, escuchen, cuando este hombre consiga el nocaut, porque va a noquear a Canelo Álvarez. Pongan a la familia en cámara para documentarlo. Porque va a ser una de las mayores actuaciones que jamás hayan presenciado en el boxeo por parte de Terence ‘Bud’ Crawford, noqueando a alguien que ha estado en el ring con algunos de los golpeadores más fuertes del deporte”, agregó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Mario Barrios no tiene claro quién ganará Canelo vs. Crawford

· Fernando Vargas Jr. predice que Crawford no resistirá los golpes de Canelo

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo Álvarez con sus golpes