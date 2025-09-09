Mario Barrios no tiene claro quién ganará Canelo vs. Crawford

Mario Barrios, campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no tiene claro quién podría ganar la superpelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford el 13 de septiembre porque es una disputa muy pareja.

En una entrevista con la revista The Ring, Barrios cree que la pelea la podría ganar Crawford o Canelo Álvarez, pero destacó que la diferencia de peso es un factor a tomar en cuenta.

“Es difícil predecir la pelea. Soy un gran fan de Canelo, pero Crawford es un gran libra por libra por algo. Su estilo es diferente. Es el tipo de pelea en la que pueden pelear 50 veces, y siempre puede ir para cualquier lado. Como boxeador y aficionado al boxeo, estoy muy emocionado por esta pelea”, dijo.

“Los estilos hacen las peleas, y luego hay que tener en cuenta la diferencia de peso. Hay tantos factores, que es difícil inclinarse por uno u otro. No estoy favoreciendo a ninguno de los dos. Siento mucho respeto y admiración por ambos”, concluyó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford subirán al ring el 13 de septiembre. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Tim Tszyu menciona su favorito entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

· Famoso comentarista dice que Terence Crawford tiene ventaja sobre Canelo Álvarez

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo Álvarez con sus golpes