Boots Ennis se inclina por victoria de Canelo ante Crawford

Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, cree que el mexicano saldrá victorioso en la superpelea que protagonizará con Terence Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En una entrevista con FightHype, Boots Ennis explicó que el salto de peso de Crawford no lo favorecerá en el enfrentamiento con Canelo Álvarez, aunque cree que el estadounidense podría tener alguna oportunidad.

“Es un gran salto pasar de 154 a 168. Diría que Canelo (60-40) o (70-30). Ha peleado en ese peso y ha peleado con peleadores más grandes. Así que está acostumbrado a pelear en ese peso. Así que me inclinaría más por Canelo. Aunque creo que Crawford tendría una oportunidad, me inclinaría más por Canelo”, dijo.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford la tendrá difícil contra Canelo Álvarez. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Tim Tszyu menciona su favorito entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

· Famoso comentarista dice que Terence Crawford tiene ventaja sobre Canelo Álvarez

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo Álvarez con sus golpes