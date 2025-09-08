Edgar Berlanga no tiene dudas de quién ganará Canelo vs. Crawford

Edgar Berlanga no tiene ninguna duda de que Terence Crawford será el ganador de la pelea que protagonizará con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hub TV, Berlanga cree que la confianza y coeficiente intelectual de Crawford lo ayudará a salir con el brazo en alto ante Canelo Álvarez para hacer historia en el Allegiat Stadium en Las Vegas.

“Creo que Crawford simplemente tiene que ser Crawford, demostrar su coeficiente intelectual, demostrar por qué es dos veces campeón mundial indiscutible y entrar allí con confianza. Tengo fe en él. Creo que Crawford puede lograrlo. No dudo de él”, dijo el exoponente del mexicano.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez y hará historia en el deporte. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford en su pelea en Las Vegas. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

