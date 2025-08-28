Famoso comentarista dice que Crawford tiene ventaja sobre Canelo

El famoso entrenador Max Kellerman expresó que Terence Crawford tiene la ventaja en la pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre, donde estará en juego el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con la revista Ring Magazine, Kellerman explicó que Crawford solo tiene desventaja en el tamaño, pero cree que Bud cumple con la mayoría de los requisitos para poder ganarle a Canelo Álvarez.

“Uno se imaginaría a Crawford porque es el peleador naturalmente más pequeño, y supongo que mantendrá esa ventaja (su velocidad) en esta pelea. Ambos tienen un coeficiente intelectual altísimo en el ring. Crawford. Hay una razón por la que creo que Crawford es el mejor boxeador libra por libra del mundo, y Canelo lo fue en su momento. Crawford es biológicamente mayor (cumple 38 años el 28 de septiembre)”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Canelo ha tenido la carrera más larga. Ha peleado desde la adolescencia. Y últimamente ha habido indicios de que quizá ya no es el mismo de antes. Si analizamos todas las opciones, voy a marcar a Crawford en la mayoría, si no en todas. Pero la razón por la que Canelo es el favorito es porque hace muchas cosas a un nivel muy alto y es un tipo naturalmente más grande”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una superpelea el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

