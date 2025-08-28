Bruce Carrington elige su favorito entre Canelo y Crawford

Bruce Carrington, campeón interino de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), eligió a Terence Crawford como su favorito para ganar de la disputa que protagonizará con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con Sean Zittel, Carrington cree que la potencia de Canelo Álvarez será un problema para Crawfrod, pero confía en que las habilidades de Bud lo ayudarán a vencer al mexicano.

“La señal de alerta obvia que debemos tener en cuenta es la potencia de Canelo. Cuando veía a Bud y Madrimov, en la entrevista posterior a la pelea, esperaba que dijera que el estilo de Madrimov era lo que hacía la pelea desafiante. Pero dijo que era la potencia. No dijo que era el estilo. Si la potencia es el problema, Canelo tiene mucha. Tiene muchísima, y ​​eso es un gran problema. Siento que Canelo está hecho a la medida de un tipo como Crawford en cuanto a estilo”, dijo.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“La forma en que Crawford se adapta al estilo de cualquiera, y además es ambidiestro. Además, boxea y tiene brazos largos. Es más alto que Canelo y tiene ventaja de tamaño. No es más ancho en cuanto a músculos. Tiene lo necesario para revolucionar el mundo del boxeo y ser el vencedor de esa pelea. Sinceramente creo que Bud será quien salga victorioso”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

