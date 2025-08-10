Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

José Benavídez Sr., padre y entrenador del Monstruo Mexicano, aseguró que la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford será al estilo de Tom y Jerry porque cree que Bud se moverá mucho sobre el ring para evitar los golpes del mexicano.

En entrevista con Fight Hub TV, Benavídez Sr. explicó que Crawford evitará intercambiar golpes porque Canelo Álvarez podría noquearlo, por lo que la estrategia más factible para el estadounidense para ganar es tocarlo y moverse.

“No, creo que será una pelea de Tom y Jerry. Crawford no se ha visto muy bien. Vimos cómo se veía en su última pelea. Canelo, sus reflejos no están ahí. Su potencia no está ahí. Sus rodillas no son las mismas. Canelo intentará noquearlo, pero Crawford hará lo que mejor sabe hacer. Se moverá, intentará ganar los asaltos, tocarlo y moverse”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Creo que si Crawford se mantiene (inmóvil), creo que Canelo puede noquearlo, porque Canelo es más grande. No creo que Crawford vaya a darle a los fanáticos lo que quieren. No le importa. Simplemente vendrá, ganará y lo vencerá. No sé si se lo van a dar, pero será una pelea de Tom y Jerry”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Joel Díaz sobre los que dicen que Crawford vencerá a Canelo: “Estúpidos”

· Canelo Álvarez empuja a Crawford y desata la locura en Nueva York

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo con sus golpes