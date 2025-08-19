Julio César Chávez no cree que Crawford pueda vencer a Canelo

Julio César Chávez no cree que Terence Crawford tenga ninguna posibilidad de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas cuando disputen el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones a la prensa recogidas por Upper-Box, Chávez comentó que Crawford deberá fajarse con Canelo Álvarez y no podrá aguantar su pegada, aunque no descartó que pueda haber una sorpresa.

“Todo puede pasar arriba del ring, pero si hay que meter dinero, se lo vamos a meter a Canelo. Yo no veo por dónde le pueda ganar Crawford, con todo respeto”, dijo.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“No creo que toda la noche se la pase corriendo, así no va a poder ganar. Va a llegar un momento en el que tiene que fajarse, creo que la fortaleza, la pegada de Canelo… va a ganar, pero todo puede pasar arriba del ring”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford aseguró que no correrá como lo hizo Scull contra Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

