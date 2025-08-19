Ronnie Shields menciona la clave para que Crawford venza a Canelo

El entrenador Ronnie Shields mencionó que la clave para que Terence Crawford derrote a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre es ser mucho más inteligente y aprovechar todas las ventajas que se le presenten para poder ganar por decisión.

En una entrevista FightHype, Shields explicó que Crawford tiene la habilidad para poner en problemas a Canelo Álvarez, pero tiene que hacer mucho más que el mexicano para convencer a los jueces.

“Tienes que hacer que Canelo falle y contraatacarlo. Crawford tiene toda la habilidad para hacerlo. (Canelo) es un peleador veterano. Nunca volverás a ser el mismo de hace 10 años que hoy. Tiene que conectar con él, pero tiene que hacerlo con inteligencia. No puedes entrar ahí pensando: ‘Voy a dominar a Canelo Álvarez’, porque eso no va a suceder. Tendrá que usar su velocidad y su defensa. Esa será la clave”, dijo.

Canelo Álvarez es el favorito para llevarse la victoria el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Crawford tiene que ser más inteligente y aprovechar al máximo las ventajas que pueda, porque tiene que darse cuenta de que está peleando contra Canelo Álvarez. No se le va a acercar nada. Así que tiene que hacer más que Canelo para ganar los asaltos. Canelo ha estado en peleas más difíciles que Crawford, pero Crawford vive la vida de un boxeador. Se nota su experiencia: cuando está en el ring, es muy inteligente. Creo que eso será muy importante en esta pelea”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

