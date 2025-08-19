Óscar Valdez advierte a Canelo sobre Crawford: “Es duro”

Óscar Valdez, excompañero de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, advirtió al mexicano sobre el peligro que representa Terence Crawford al analizar la pelea que protagonizaran el 13 de septiembre en Las Vegas y donde pondrá en juego su campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Los Mafia Podcast, Valdez explicó que Canelo Álvarez debe tener cuidado con Crawford, pero destacó que el mexicano tampoco se la pondrá fácil a Bud y destacó su profesionalismo.

“Aguas con el Terence Crawford, es duro ese güey, pero Canelo es el Canelo. Canelo pega bien duro, está un poquito más alto que yo, o sea, no está alto, pero es un toro, mide como 1.70. Pero no es eso, al Canelo lo he visto, lo vi pelear aquí en Guadalajara el sábado y el lunes estaba ya en el gimnasio, mis respetos”, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

