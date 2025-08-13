Canelo vs. Crawford será por Netflix y sin pago por evento

La pelea de boxeo más grande de 2025 no requerirá de pago por evento (pay-per-view) y podrá ser vista alrededor del mundo vía streaming. Canelo Álvarez contra Terence Crawford, pleito programado para el 13 de septiembre, estará disponible por Netflix sin costo adicional.

De acuerdo con Netflix, la pelea Canelo vs. Crawford estará incluida -en vivo- en todos los planes de suscripción de la plataforma digital. La función se realizará en el estadio Allegiant, casa de los Raiders de Las Vegas, comenzando a las 9 pm Este/6 pm Pacífico.

El combate, que también promovido por el UFC, pondrá frente a frente a dos de los más exitosos peleadores de su generación; dos campeones mundiales en múltiples divisiones. Saúl Álvarez, con récord de 63-2-2 (39 KOs), defenderá sus títulos de peso supermediano en contra del invicto Crawford (41-0, 31 KOs), quien sin embargo ha peleado poco en años recientes.

Saúl Álvarez es separado de Terence Crawford por Dana White, CEO del UFC, durante un encuentro promocional el 27 de junio en la arena T-Mobile de Las Vegas. La pelea está programada para el 13 de septiembre. Crédito: David Becker/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Canelo vs. Crawford está incluido en todos los planes de Netflix, sin costo adicional. No hay cobro de pay-per-view, no hay cargos extra ocultos, y no se requiere de una suscripción especial“, se lee en un artículo de Netflix, que con este evento intentará alcanzar el mismo nivel de éxito que tuvo el pasado noviembre con la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, la cual no fue competitiva, pero que fue vista por alrededor de 108 millones de personas según la empresa.

Además de darse detalles acerca de la disponibilidad de la pelea para el público, Netflix confirmó las otras peleas de la cartelera, que habían sido anunciadas un día antes por Turki Alalshikh, el megapromotor deportivo de Arabia Saudita.

El espectacular Allegiant Stadium de Las Vegas será la sede de Canelo vs. Crawford. El estadio es casa de los Raiders y albergó el Super Bowl en febrero de 2024 (arriba). Crédito: Jeff Lewis | AP

La cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El menú de la cartelera de Canelo vs. Crawford por Netflix se compone de tres peleas. El programa de peleas preliminares será anunciado más adelante.

“Antes de que Canelo vs. Crawford encabece la noche, las otras peleas encenderán la arena con feroces batallas, hambrientos retadores y la clase de intensidad que pone la mesa para la historia”, escribió Alalshikh en su cuenta de X.

Mohammed Alakel, un joven peleador árabe, se enfrentará a John Ornelas para empezar, mientras que como pleito coestelar se anunció el irlandés Callum Walsh (14-0) contra Fernando Vargas Jr. en peso superwelter a 10 asaltos. El hijo del legendario “Feroz” Vargas tiene foja de 17-0 (15 KOs).

En la que se perfila como una pelea atractiva, el campeón interino de peso supermediano del CMB, Christian Mbilli, tratará de lucirse al enfrentar al invicto guatemalteco Lester Martínez (19-0). El peleador de nacionalidad francesa nacido en Camerún tiene marca perfecta de 29-0 (24 KOs) y ha sido mencionado como un posible rival de Canelo.

