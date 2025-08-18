Andy Lee sobre Canelo vs. Crawford: “Difícil elegir un ganador”

Andy Lee, famoso entrenador y excampeón mundial, aseguró que es muy difícil elegir quién podría ganar la superpelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford que se realizará el 13 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista a Louis Hart de The Ring, Lee explicó que el peso no será un problema para Crawford y que veremos a la mejor versión de Canelo Álvarez, por lo que predice que será una de las peleas más grandes que recordaremos.

“¡Qué pelea! Es muy difícil elegir un ganador. Nadie conoce realmente la habilidad, la competitividad y la destreza en el ring de Crawford. Se puede decir lo mismo de Canelo, pero tiene la ventaja de tamaño. Vi a Crawford en Nueva York cuando Hamzah (Sheeraz) peleó con (Edgar) Berlanga, y ya no se ve tan pequeño”, dijo.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Ha engordado mucho y se veía bastante grande. Es una gran pelea. Están igualados en habilidad. Cuando ves lo hábiles que son ambos peleadores, sus trucos y cómo pelean, debería estar entre las mejores peleas que recordamos“, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez está seguro de que saldrá con el brazo levantado ante Crawford. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo vs. Crawford será por Netflix y sin pago por evento

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

· Canelo Álvarez empuja a Crawford y desata la locura en Nueva York