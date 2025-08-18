Israil Madrimov predice cómo podría terminar Canelo vs. Crawford

Israil Madrimov, excampeón de 154 libras, predijo que la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford el 13 de septiembre será muy reñida, pero el resultado dependerá de la forma física en la que llegue el estadounidense.

En una entrevista con FightHub TV, Madrimov explicó que si Crawford no llega con sobrepeso, el duelo podría llegar a los 12 asaltos, pero -de lo contrario- Canelo Álvarez terminaría con Bud antes de tiempo.

“Si se llega a los doce asaltos, y digo si es que llega, Crawford no llega con sobrepeso, es un 50/50, Crawford podría ganar, y Canelo también. Pero si (Crawford) sube más de peso de lo necesario, será difícil e incluso Canelo podría terminar antes de tiempo, eso también es posible”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

