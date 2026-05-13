Operativos de ICE desatan miedo entre inmigrantes incluso para atención médica

NUEVA YORK.- Las familias migrantes temen recibir atención médica debido a las operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como el caso de Daniel, de quien se cambió el nombre por su seguridad, quien tuvo una lesión laboral y decidió suspender su atención médica en forma temporal.

“Me dio miedo”, expresó. “Mi esposa me presionó y tuve que ir también por el dolor”, reconoció al ahondar sobre los motivos para que finalmente aceptara recibir atención médica. Él es originario de Puebla, México, pero vive desde hace más de 10 años en Queens, Nueva York.

Daniel es indocumentado, trabaja en la construcción y recuerda que a inicios del gobierno de Trump vio a los agentes de ICE merodeando puntos donde acuden trabajadores a esperar que alguien los contrate. Su esposa es estadounidense, pero ahora no saben si podrán avanzar con su trámite para la Green Card.

“Los Afiliados de UnidosUS que atienden a comunidades hispanas locales reportan con frecuencia que familias enteras evitan atención médica por miedo a que agentes de ICE puedan presentarse en hospitales o clínicas y proceder con detenciones basadas en su aspecto o forma de hablar”, indicó el reporte de UnidosUS.

Esa información es adicional a un reporte de marzo de 2026, realizado por KFF –agencia especializada en salud– sobre el impacto de la agenda migratoria del presidente Donald Trump entre inmigrantes.

“El aumento de las medidas de control migratorio del presidente Trump ha contribuido a generar un considerable temor e incertidumbre entre la comunidad inmigrante, lo que puede afectar negativamente la salud y el bienestar de las familias inmigrantes y hacerlas más reacias a acceder a la cobertura y la atención médica”, indica el informe. “Diversas investigaciones demuestran que estos temores pueden tener consecuencias negativas de por vida para la salud física y mental de los niños”.

UnidosUs retoma también un informe del New York Times que reveló el miedo creciente entre los inmigrantes, debido a las políticas migratorias actuales.

En términos generales, según el informe, debido al temor las personas con derecho a Medicaid decidieron salirse, pasando del 11 al 18% el porcentaje de gente que renunció al seguro médico.

Además de las operaciones de ICE, otras acciones migratorias abonan al miedo a solicitar servicios médicos, como la llamada “carga pública”, implementada por la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Otras políticas de la administración Trump han erosionado el acceso de la salud”, indicó UnidosUs en una Op-Ed exclusiva para este diario. “La aplicación indiscriminada de las leyes migratorias, el intercambio de registros de Medicaid con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la normativa de carga pública han generado un profundo efecto disuasorio”.

Actualmente USCIS tiene bajo revisión una nueva regla de carga pública, por lo que sigue aplicando la aprobada en 2022, que limita beneficios migratorios principalmente a los inmigrantes que reciben ayuda social económica y suman diversos tipos de apoyos constantes, como cupones SNAP o de vivienda. Bajo esta regla, los oficiales que revisan peticiones de visas o Green Card pueden decidir en forma discrecional si una persona podría convertirse en una carga al erario.

Retroceso económico en Estados Unidos

Además de las acciones migratorias del presidente Trump, sus políticas económicas también tienen un impacto negativo entre los padres inmigrantes, indica el reporte de KFF.

“Aproximadamente la mitad (52%) de los padres inmigrantes afirma que les ha resultado más difícil ganarse la vida desde enero de 2025”, indica. “Más de la mitad (55%) indica haber tenido problemas para pagar la atención médica, la vivienda o la alimentación en los últimos 12 meses, porcentajes que han aumentado desde 2023″.

Las afectaciones económicas son mayores entre familias con hijos, ya que entre quienes no tienen hijos el 45% afirma que les ha resultado más difícil ganarse la vida y el 42% reporta problemas para pagar la atención médica, la vivienda o la alimentación, indicó el informe de KFF.

Los hijos de inmigrantes tienen miedo

El miedo a las políticas de deportaciones masivas, no solamente afectan a los indocumentados, sino a sus hijos estadounidenses.

“Alrededor de una cuarta parte de los padres inmigrantes (27%), incluyendo seis de cada diez (60%) padres inmigrantes indocumentados, afirman que alguno de sus hijos ha expresado inquietudes sobre la posibilidad de que algo malo le suceda a algún miembro de la familia por ser inmigrante“, se agrega.

El 18% de los padres inmigrantes “afirma que el bienestar de sus hijos se ha visto afectado” por el miedo a las políticas migratorias.

Daniel cuenta que, por ahora, sus hijos no enfrentan miedo, pero justifica que están todavía pequeños –el menor tiene tres años y el mayor tiene seis años– para entender lo que ocurre con ICE y la situación migratoria de su padre.

Inmigrante detenido en hospital en Nueva York

El 2 de mayo pasado, Chidozie Wilson Okeke fue sacado a la fuerza del Centro Médico Wyckoff Heights en el barrio de Bushwick, en Brooklyn, por agentes de ICE en medio de una multitud que protestaba por su arresto y la intervención del NYPD.

Un grupo local que rastrea los vehículos de los agentes migratorios aparentemente los siguió hasta el hospital, donde se congregaron decenas de personas.

Los agentes migratorios sacaron al hombre del hospital, a donde había sido llevado, luego de su detención, en medio de forcejeos, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Fue llevado a una evaluación médica, donde se habría tornado más agresivo, aunque después fue dado de alta.

Okeke había sido arrestado anteriormente por cargos de agresión y posesión de drogas, y había permanecido en el país con la visa de turista vencida, según el DHS.

El caso avivó el debate sobre las operaciones de ICE en hospitales, considerados “lugares sensibles”, pero que con la nueva administración no se consideran más como prohibitivos para arrestos migratorios, como ha ocurrido alrededor de escuelas, centros religiosos, tribunales, y otros espacios.