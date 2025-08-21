Canelo Álvarez sobre Crawford: “Es difícil encontrarle debilidades”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, reconoció que Terence Crawford es un peleador complicado, ya que ha sido difícil encontrarle debilidades en su juego.

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, Canelo Álvarez explicó que Crawford es uno de los mejores y tiene un estilo muy bueno, pero a pesar de esto el mexicano confía en que se llevará el triunfo el 13 de septiembre.

“Terence es un gran peleador. Tiene un estilo muy bueno; es difícil encontrarle debilidades a un peleador como Crawford. He peleado con los mejores y tengo la experiencia para adaptarme a él y a cualquier situación”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Esta será una de las victorias más importantes de mi carrera. Estoy muy contento de participar en esta gran pelea y me alegra enfrentarlo. Va a ser algo grande“, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una superpelea el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez no cree que Crawford pueda vencer a Canelo Álvarez

· Canelo vs. Crawford será por Netflix y sin pago por evento

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”