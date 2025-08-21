Devin Haney sorprende al apostar por victoria de Crawford sobre Canelo

Devin Haney sorprendió al apostar que Terence Crawford vencerá a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre y le arrebatará el campeonato indiscutido de peso supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En entrevista con el canal Ring Champs, Haney cree que Crawford tiene las habilidades para hacerle frente al poderoso Canelo Álvarez y está seguro de que podrá lograrlo.

“Bud tiene las habilidades y la disciplina para ganar. Pero Canelo tiene todo eso y además es grande. Es una buena pelea. Me alegra que Bud haya ganado la pelea. Creo que es una buena pelea para el boxeo. Por supuesto. Yo también apostaría por Bud. ¿Será fácil? No. Pero si alguien puede lograrlo, creo que Bud puede”, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

