Andy Ruiz Jr. cree que será difícil para Crawford vencer a Canelo
Andy Ruiz Jr. explicó que, aunque en el boxeo todo puede pasar, no hay certeza de que Crawford pueda soportar el poder y la presión que ejerce Canelo Álvarez
Andy Ruiz Jr., excampeón unificado de peso pesado, cree que a Terence Crawford le será difícil vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas porque será su primer desafío en peso supermediano.
En una entrevista con Little Giant Boxing, Ruiz Jr. explicó que, aunque en el boxeo todo puede pasar, no hay certeza de que Crawford pueda soportar el poder y la presión que ejerce Canelo Álvarez.
“Podría ser difícil para Crawford porque será su primera pelea en 168 libras. No sabemos cómo se moverá. No sabemos si será tan rápido. No sé si podrá manejar la presión porque Canelo es muy bueno presionando. Canelo es bueno esquivando y contraatacando”, dijo.
“Todo puede pasar, especialmente en este deporte del boxeo. Es increíble porque Canelo puede ganar por nocaut. Crawford puede ganar moviéndose y complicándole un poco la pelea. Creo que la presión y el contraataque que ejerce. Es muy hábil dentro del ring”, añadió.
Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.
Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.
Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.
Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.
