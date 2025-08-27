Abel Sánchez predice resultado de Canelo vs. Crawford

El entrenador Abel Sánchez predijo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez vencerá por la vía de la decisión a Terence Crawford y defenderá su campeonato indiscutido de peso supermediano el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En una entrevista para FightHype, Sánchez expresó que espera una buena pelea entre ambos y aseguró que Canelo Álvarez le dará una paliza a Crawford.

“Veo a Canelo ganándole por decisión. Terence necesita presionar al máximo. Es muy activo. Una vez que Canelo empiece a golpearlo, Terence va a recibir un golpe brutal. Es un tipo grande y fuerte. Donde sea que te golpee, te va a dañar. No solo te va a minar la fuerza, sino que también te va a dañar el físico”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Espero que sea una buena pelea porque el público espera una gran pelea. Veo a Canelo ganando. Creo que ambos son iguales. Canelo ha superado en astucia a todos los que ha enfrentado, excepto a Floyd cuando era un bebé (22)”, agregó

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford la tendrá difícil contra Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

