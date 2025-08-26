José Benavídez Sr. menciona clave para que Crawford venza a Canelo

El entrenador José Benavídez Sr. mencionó que la clave para que Terence Crawford pueda vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez es estar en buena condición física el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En una entrevista con MillCity Boxing, Benavídez Sr. explicó que si Crawford llega muy pesado, no tendrá la misma resistencia y perderá su velocidad de golpeo contra Canelo Álvarez.

“La gente no le da una oportunidad a Crawford por el peso y lo grande que es Canelo. A veces, vemos grandes sorpresas. Simplemente creo que Crawford es super pequeño. Pero si logra derribar a Canelo, sería una gran sorpresa”, dijo.

Canelo Álvarez es el favorito en la pelea con Terence Crawford. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Puede ganar la pelea así, pero tiene que estar en muy buena condición física. No sé si esos kilos de más le ayudarán a tener la misma resistencia y el mismo juego de pies. Si lo logra, veremos a alguien vencer a Canelo”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una superpelea el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

