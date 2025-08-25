Errol Spence Jr. pronostica nocaut en Canelo vs. Crawford

Errol Spence Jr., excampeón unificado de peso welter, pronosticó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez noqueará a Terence Crawford cuando disputen el título indiscutido de 168 libras el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En una entrevista con BoxingScene, Spence Jr. -quien conoce el poder de Crawford- cree que los golpes al cuerpo de Canelo Álvarez marcarán la diferencia y en los round finales será detenido.

“Sentí el poder de Crawford, y es real, pero los golpes al cuerpo de Canelo son diferentes. Desgastará a Crawford y lo detendrá al final, quizás en el décimo u undécimo asalto”, dijo el estadounidense.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford en Las Vegas. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

