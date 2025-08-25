Famoso entrenador apuesta por victoria de Canelo sobre Crawford

El famoso entrenador Bob Santos apostó por lo seguro y eligió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como el ganador de la pelea que protagonizará con Terence Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En una entrevista con Fight Hype, Santos explicó que el tamaño y la potencia en los golpes de Canelo Álvarez serán demasiado para Crawford, que está subiendo dos divisiones para enfrentar al mexicano.

“Voy con Canelo. Creo que ambos son grandes peleadores. Terence, obviamente, se ha ganado el derecho. ¿Me sorprendería que diera la sorpresa? No. Pero, con la pistola en la cabeza, tengo que ir con Canelo, el tipo más grande y fuerte, que lleva mucho más tiempo en esta categoría. La salvedad es esta. Canelo es un boxeador inteligente, y por eso ha hecho lo suficiente en estas otras peleas con (William) Scull como para darse cuenta de que no necesita llegar a este extremo para ganar”, dijo.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Conserva su físico, y creo que lo ha hecho en sus peleas anteriores. Creo que tiene que estar aquí, sabiendo que su legado está en juego y que tiene que arriesgarse, tomar más riesgos, sabiendo que recibirá más castigo físico. Creo que estará dispuesto a hacerlo para alcanzar a Crawford en algunos puntos. Dicho esto, creo que el golpe, el tamaño, va a ser demasiado”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una superpelea el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez no cree que Crawford pueda vencer a Canelo Álvarez

· Canelo Álvarez sobre Crawford: “Es difícil encontrarle debilidades”

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”