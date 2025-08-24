Excampeón mundial cree que Crawford puede superar a Canelo

Jeff Horn, excampeón de peso welter, cree que Terence Crawford puede superar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas para arrebatarle el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hub TV, Horn explicó que Crawford tiene la inteligencia, el poder y las habilidades para poder poner en aprietos al mexicano en el enfrentamiento.

“Creo que Crawford usará su gran defensa y golpeará a Canelo de vez en cuando. Siento que la pelea se decidirá por decisión. Será una detención temprana, donde simplemente intentará golpear a Crawford debido a la diferencia de tamaño, o Crawford lo superará en inteligencia. Lo golpeará, lo cansará y potencialmente detendrá a Canelo más tarde, como me pasó a mí”, dijo.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Tiene golpes super precisos, y si logra capear el temporal de Canelo al principio, si esa es su estrategia, podría cansarlo. Eso le daría una oportunidad a Terence Crawford para ver si puede encontrar los huecos y conectar los buenos golpes. Sin duda, podría cansar a Canelo y noquearlo más adelante en la pelea. Definitivamente es posible”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez no cree que Crawford pueda vencer a Canelo Álvarez

· Canelo Álvarez sobre Crawford: “Es difícil encontrarle debilidades”

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”