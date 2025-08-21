Excampeón mundial pronostica Canelo vs. Crawford: “Lo va a lograr”

El excampeón mundial James ‘Buster’ Douglas pronosticó que Terence Crawford vencerá a Saúl ‘Canelo’ Álvarez cuando disputen el campeonato indiscutido de peso supermediano el 13 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con Fight Hype, Buster Douglas aseguró que Crawford conseguirá hacer historia ante Canelo Álvarez porque se ha visto muy bien en los entrenamientos y tiene ventaja.

“Crawford lo va a lograr. Va a ser una buena pelea. Creo que Crawford tendrá la ventaja. Él es ese hombre. Creo que estará bien preparado; se ve muy bien por lo que he visto en los periódicos y en las revistas. Creo que será una gran pelea, pero Crawford saldrá adelante y hará lo suyo”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez aseguró que su pelea con Crawford será grande. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

