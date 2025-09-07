Eddy Reynoso promete que Canelo noqueará a Crawford

El entrenador Eddy Reynoso prometió que Saúl ‘Canelo’ Álvarez noqueará a Terence Crawford y retendrá su campeonato indiscutido de peso supermediano el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En declaraciones a CNN, Reynoso explicó que la preparación de Canelo Álvarez para este enfrentamiento es la clave para obtener la victoria frente al peligroso Crawford.

“Sé que con la preparación que estamos haciendo, vamos a noquear a Crawford. No hay problema, lo prometo”, dijo el jefe del Canelo Team.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

La última vez que Canelo Álvarez noqueó a un oponente fue hace 4 años. Caleb Plant cayó en aquel entonces en el undécimo round y desde esa pelea no ha tenido suerte. A Jaime Munguía lo puso mal, pero no lo terminó. En cambio, a Edgar Berlanga lo derribó en el tercer asalto y después no logró acabarlo.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Tim Tszyu menciona su favorito entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

· Famoso comentarista dice que Terence Crawford tiene ventaja sobre Canelo Álvarez

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo Álvarez con sus golpes