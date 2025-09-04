Sebastián Fundora tiene claro quién ganará Canelo vs. Crawford

Sebastián Fundora, campeón de peso súperwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), eligió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como el ganador de la pelea que protagonizará con Terence Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas.

En declaraciones tras su conferencia de prensa para la pelea con Keith Thurman, Fundora explicó que a Crawford le será difícil competir en 168 libras y Canelo Álvarez aprovechará su tamaño para imponerse.

“Canelo (ganará). Álvarez se siente cómodo en las 168 libras. Ha estado peleando allí. Fue y ganó todos los cinturones en esa categoría. Claro que Crawford tiene una oportunidad. Tiene una gran oportunidad, siendo uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo. Es simplemente la ventaja de ser el primero. Ya sabes qué esperar en esa categoría”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

