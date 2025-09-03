Joel Díaz predice que Canelo vencerá a Crawford por decisión

El entrenador Joel Díaz predijo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez vencerá por decisión convincente en las tarjetas de los jueces a Terence Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En una entrevista con la revista The Ring, Díaz explicó que Crawford es uno de sus peleadores favoritos, pero no cree que tenga ninguna posibilidad de que pueda ganarle a Canelo Álvarez.

“Canelo debe ganar, veo a Canelo venciendo a Crawford por una decisión convincente. No hay manera de que Crawford le gane a Canelo. Canelo es el rey del deporte y, en términos de negocio, Canelo no puede perder, si Canelo pierde, el boxeo pierde mucho prestigio. Pero no me malinterpreten, Crawford es uno de mis peleadores favoritos y libra por libra el mejor de esta era”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“La pelea será interesante y de ida y vuelta en los primeros cuatro asaltos, a Canelo lo han golpeado pegadores muy fuertes y nunca ni siquiera se ha inmutado, tan pronto como Canelo sienta que Crawford no tiene lo necesario para lastimarlo, lo va a empezar a caminar hacia adelante. Crawford va a pelear y responder, pero es un peleador inteligente y jugará a lo seguro una vez que esté lastimado, ahí será cuando Canelo tomará el control. Crawford no va a intercambiar golpes con Canelo en el centro del ring”, agregó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

