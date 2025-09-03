Brian Mendoza elige a Canelo para vencer a Crawford: “El peso influirá”

Brian Mendoza, contendiente de peso mediano junior, eligió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como su favorito para ganar la pelea que protagonizará con Terence Crawford el 13 de septiembre porque cree que el peso será demasiado para el estadounidense.

En una entrevista con la revista The Ring, Mendoza comentó que Canelo Álvarez aprovechará su ventaja en tamaño y la potencia de sus golpes para dominar a Crawford, aunque afirma que Bud es mejor peleador.

“Creo que es demasiado peso para que Crawford esté aumentando porque ya viene de categorías de peso incluso más bajas como peso ligero. Hay que respetar la potencia del hombre más grande. He hecho sparring con pesos pesados, así que sé lo que se siente. Crawford será grande y tendrá mucha potencia, pero es diferente cuando llega la noche de la pelea bajo las luces, cuando importa. Pero Crawford es tan bueno que definitivamente aún podría verlo hacerle algo a Canelo”, dijo.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Sobre todo porque Canelo no se ha visto muy bien en sus últimas peleas. Lució desprevenido contra William Scull. Será una pelea interesante, pero creo que el peso influirá, aunque creo que Crawford es mejor. Y Crawford ha sido destrozado por peleadores como Egidijus Kavaliauskas. Será interesante ver cómo se desarrolla, pero me inclino por Canelo. Estará a la altura de las circunstancias y marcará la diferencia una vez que empiece a conectar esos potentes golpes con efecto y contundentes”, agregó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford la tendrá difícil contra Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Tim Tszyu menciona su favorito entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

· Famoso comentarista dice que Terence Crawford tiene ventaja sobre Canelo Álvarez

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo Álvarez con sus golpes