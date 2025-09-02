Bakhram Murtazaliev predice que Canelo vs. Crawford: “50-50”

Bakhram Murtazaliev, campeón de peso superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), predijo que la superpelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas será muy pareja.

En una entrevista con la revista The Ring, Murtazaliev cree que Crawford se puede imponer en las tarjetas de los jueces si logra evitar ser golpeado por Canelo Álvarez, monarca indiscutido de las 168 libras.

“Es una pelea 50-50. Creo que Crawford puede vencer a Canelo por decisión si no recibe un golpe fuerte. Si Canelo lo atrapa temprano, entonces es otra historia, Canelo tiene mucho poder, y no solo en su división, sino en todas en las que ha peleado”, dijo.

Terence Crawford confía en que puede lastimar a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford en Las Vegas. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Tim Tszyu menciona su favorito entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

· Famoso comentarista dice que Terence Crawford tiene ventaja sobre Canelo Álvarez

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo Álvarez con sus golpes