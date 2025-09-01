William Scull no cree que Crawford pueda derrotar a Canelo

William Scull comentó que no cree que Terence Crawford pueda vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas porque existe una desventaja en cuanto al peso.

En una entrevista con FightHub TV, Scull explicó que si Crawford hubiese hecho una pelea de preparación en 168 libras quizás el pronóstico para el enfrentamiento con Canelo Álvarez sería 50-50, pero no es así.

“Canelo está bajando un par de libras, y Crawford está subiendo de peso para pelear con él. Quizás si Crawford hubiera peleado en 168, habría ganado un poco más de experiencia en ese peso. Pero llegar a ese peso podría ser un problema. Canelo lo noqueará antes del doceavo asalto. Me sorprendería que Crawford ganara esta pelea. Hay una desventaja en cuanto a las categorías de peso. Si no la hubiera, sería una pelea 50-50”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Esta pelea en esta categoría definitivamente beneficia a Canelo. Digo que hay un 75% de posibilidades de que Canelo gane la pelea. Crawford, aunque se ve más fuerte, está subiendo mucho de peso. Tiene una gran capacidad de ataque, lo que lo beneficia contra Canelo. Lo importante aquí es no estar en el centro del ring porque Canelo definitivamente tendrá la ventaja. Será más fuerte”, agregó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

