Terence Crawford opina sobre unión de Ennis al campamento de Canelo

Terence Crawford opinó que la unión de Jaron ‘Boots’ Ennis como sparring en el campamento de preparación de Saúl ‘Canelo’ Álvarez solo demuestra que se está tomando en serio la pelea que protagonizarán el 13 de septiembre.

En entrevista con FightHub TV, Crawford explicó que Canelo Álvarez le tiene respeto porque sabe que es uno de los mejores peleadores del mundo y por eso le alegra que cuente con la ayuda de Ennis.

“¿Qué hay de qué hablar? Estás peleando contra el mejor peleador del mundo. Más vale que te lo tomes en serio. Eso demuestra lo en serio que me está tomando y el respeto que me tiene. Porque si yo no hubiera peleado con nadie, si fuera muy pequeño o todo eso que los medios dicen, entonces no necesitaría a esos muchachos para prepararse contra mí”, dijo.

Jaron Ennis es uno de los peleadores más peligrosos de peso superwelter. Crédito: Chris Szagola | AP

“No necesitaría toda la ayuda que está recibiendo. Pero me alegra que la tenga, porque después del 13 de septiembre no habrá excusas”, concluyó.

Recordemos que Boots Ennis fue campeón unificado de peso welter y subió a 154 libras en busca de una pelea con Bud, pero nunca se concretó. Muchos comparan su estilo con el de Crawford y por eso Canelo Álvarez lo incorporó a su campamento.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Tim Tszyu menciona su favorito entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

· Famoso comentarista dice que Terence Crawford tiene ventaja sobre Canelo

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo con sus golpes