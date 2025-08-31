Eddie Hearn ve ligera ventaja de Crawford en pelea con Canelo

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, expresó que ve una ligera ventaja de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre cuando disputen el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con FightHype, Hearn declaró que, aunque Canelo Álvarez es el favorito en las casas de las apuestas, no le sorprendería que Crawford se llevara el triunfo esa noche.

“Probablemente me inclino un poco por Crawford en esta pelea. Creo que Canelo sería el favorito, pero no me sorprendería para nada que Crawford pudiera ganar. Supongo que la gran conversación es cómo afectará el peso a Bud y cómo responderá al tamaño. Cuando lo golpeen, esa es la pregunta del millón”, dijo.

Terence Crawford aseguró que no correrá como lo hizo Scull contra Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

