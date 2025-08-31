Tim Tszyu cree que Crawford puede hacerle daño a Canelo

Tim Tszyu cree que Terence Crawford tiene el poder para hacerle daño a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y ganar la superpelea que protagonizarán el 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con la revista The Ring, Tszyu explicó que Crawford tiene el coeficiente intelectual necesario para poder vencer a Canelo Álvarez, quien no se ha visto bien en sus últimas peleas.

“Creo que Crawford puede lastimar a Canelo. Tiene variedad y golpes imprevistos. Creo que puede hacer daño. En mi opinión, por cómo se ha visto Canelo en sus últimas dos peleas, creo que Crawford gana. Antes pensaba lo contrario, pero siento que Canelo no es el tipo de peleador que era en la época de Gennadiy Golovkin”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Creo que ahora está un poco más cómodo. Canelo está en forma, pero Crawford tiene mucho más que demostrar. Crawford debería simplemente boxear y moverse. Tiene el coeficiente intelectual necesario. Es un peleador de muy alto nivel”, agregó el excampeón mundial.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford en Las Vegas. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

