Robert García explica por qué Canelo ya no busca el nocaut

El entrenador Robert García explicó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no ha noqueado a sus últimos oponentes porque no quiere recibir mucho castigo y así poder seguir peleando algunos años más.

En una entrevista con Fight Hub TV, García indicó que Canelo Álvarez tiene la capacidad para seguir eliminando a sus oponentes, pero prefiere ganar con facilidad y sin arriesgarse mucho.

“Canelo ya no busca el nocaut. En las últimas peleas hemos visto que hace lo justo para ganar. Vimos contra Munguía que lo derribó, pero luego no quiso liquidarlo. Contra Charlo y Berlanga, demostró que solo quiere ganar las peleas con facilidad. Está entre los mejores, no en edad, porque solo tiene 35 años. Pero ha peleado desde los 15, con muchos sparrings y muchos campamentos de entrenamiento. Eso le exige mucho”, dijo.

Canelo Álvarez manda a la lona a Edgar Berlanga en el round 3. Crédito: AP

“Él también cuida su cuerpo. No se entrega al máximo porque no quiere acabar con él. Sabe que le quedan algunos años y algunas peleas importantes en las que quiere cuidarse y no castigarse demasiado. Por eso no ha podido noquear a esos oponentes. No porque no pueda. Creo que hace lo justo para ganar”, añadió.

La última vez que Canelo Álvarez noqueó a un oponente fue hace 4 años. Caleb Plant cayó en aquel entonces en el undécimo round y desde esa pelea no ha tenido suerte. A Jaime Munguía lo puso mal, pero no lo terminó. En cambio, a Edgar Berlanga lo derribó en el tercer asalto y después no logró acabarlo.

Ahora el campeón indiscutido de peso supermediano defenderá su puesto contra Terence Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas. Como Bud está subiendo dos categorías y no ha estado activo sobre el ring, muchos expertos creen que el mexicano puede noquearlo y de hecho él mismo lo predijo. ¿Lo logrará? Habrá que esperar.

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es una de las más esperadas. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

