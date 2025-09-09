Fernando Vargas Jr. predice que Crawford no resistirá los golpes de Canelo

El invicto Fernando Vargas Jr. predijo que Terence Crawford no podrá soportar los golpes de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y eligió al mexicano como su favorito para ganar la superpelea por el campeonato indiscutido de peso supermediano este sábado 13 de septiembre.

En una entrevista con la revista The Ring, Vargas Jr. comentó que la pelea será competitiva, pero Canelo Álvarez con su poder irá mermando al peligroso Crawford.

“Solo veo a Canelo; es su currículum. Llega a esta pelea con peleas contra Cotto, Mayweather y Trout. Ha peleado con todos estos peleadores diferentes que le dan esa ventaja mental. Digan o no que está en declive, esto es lo que hace que la pelea sea más competitiva. Creo que tendrá éxito al principio con Canelo, quizás recuperando la cabeza”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Creo que Canelo terminará conectando sus golpes, y creo que esa potencia será excesiva. No creo que Terence Crawford pueda resistir los mejores golpes de Canelo. Pero eso es lo que la convierte en una buena pelea, una pelea que los aficionados quieren ver”, agregó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

