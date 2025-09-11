Terence Crawford niega rumores de lesión: “Inventan un montón de cosas”

Terence Crawford negó los rumores de una supuesta lesión en su hombro a solo días de su superpelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas y aseguró que solo se trata de un invento de la gente.

En declaraciones a la prensa en su llegada oficial a Las Vegas, Crawford expresó que no le da importancia a estas habladurías y dejó claro que está listo para subir al ring con Canelo Álvarez.

“¿Dónde me lesioné el hombro? Creo que la gente se inventa sus propias travesuras. ‘Terence Crawford se lesionó el hombro. Terence Crawford está fuera de forma. Terence Crawford es lento’. Se inventan un montón de cosas”, dijo.

“Estoy en mi peso natural. Con mi aumento de masa muscular, mucha gente se está pasando de la raya con eso de: ‘Oh, es lento. Tiene mucho músculo. Esto y aquello. Es gordo, y esto y aquello’. A mí no me importa nada de eso. Solo quiero pelear”, agregó.

Terence Crawford -perdedor en las casas de apuestas- ha sido criticado por su físico antes del duelo con Canelo Álvarez y muchos dudan de que pueda hacerle daño porque está subiendo dos divisiones.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Luego del duelo con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte.

Canelo Álvarez y Terence Crawford subirán al ring el 13 de septiembre. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· BoMac McIntyre promete que Crawford le dará una paliza a Canelo Álvarez

· Timothy Bradley asegura que Crawford acabará con Canelo: “Va a noquear”

· Fernando Vargas Jr. predice que Crawford no resistirá los golpes de Canelo