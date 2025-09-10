BoMac McIntyre promete que Crawford le dará una paliza a Canelo

Brian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Terence Crawford, prometió que su peleador le dará una paliza a Saúl ‘Canelo’ Álvarez este sábado 13 de septiembre y se convertirá en campeón indiscutido de 168 libras en Las Vegas.

En una entrevista con la revista The Ring, BoMac McIntyre aseguró que no le importa la diferencia de tamaño entre ambos y que Crawford vencerá a Canelo Álvarez con contundencia.

“Bud ya es grande. Míralo, es un tipo enorme. Oye, hombre, vamos a ganar. No, no me preocupa el tamaño. No me preocupa eso. Lo va a destrozar. Le vamos a dar una paliza. Te lo prometo. Solo mira”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará con sus golpes a Canelo Álvarez. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Luego del duelo con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo de una vez por todas al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford este sábado. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Timothy Bradley asegura que Crawford acabará con Canelo: “Va a noquear”

· Fernando Vargas Jr. predice que Crawford no resistirá los golpes de Canelo

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo Álvarez con sus golpes