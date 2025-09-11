“Los latinos somos cab…”: Guatemalteco Léster Martínez opina sobre la situación de los inmigrantes en EE.UU.

Léster Martínez, una de las figuras emergentes del deporte guatemalteco tendrá una oportunidad de oro para mostrarse al mundo durante la cartelera de boxeo que tendrá como evento principal la pelea del Canelo Álvarez contra Terence Crawford.

El 13 de septiembre en Las Vegas, momentos antes de la esperada batalla, Léster Martínez subirá al cuadrilátero para enfrentar al francés Christian Mbilli en el Allegiant Stadium a 10 rounds por el cinturón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En conferencia de prensa previa a la pelea, el pugilista con récord perfecto de 19 victorias y cero derrotas, opinó sobre la situación que viven los hispanos inmigrantes en Estados Unidos en esta época tan complicada, además de resaltar el orgullo que siente al representar a su país en la cartelera.

“Es algo sumamente grave, espero que todo se arregle, ¿pero sabes algo? Los latinos somos cabrones. Somos cabrones y espero que todo marche bien, que todo salga bien”, dijo respecto a los tiempos que se viven actualmente en EE.UU.

Sobre sus sentimientos en la antesala de la batalla, el centroamericano dijo sentir mucha emoción y ansiedad por demostrar su valía y representar dignamente a su país.

“Me siento muy emocionado, ya que estamos a pocos días de la pelea y (estoy) esperando nada más… cumpliendo aquí con lo que tenemos que cumplir (en conferencia de prensa) y ya luego vamos a cumplir en el ring nosotros”, aseguró.

“Llevar la bandera de ese bello país de azul y blanco, como lo es Guatemala, es una de las sensaciones indescriptibles en la vida, pero se siente muy agradable que todo el mundo vaya a ver esa bendita bandera”, acotó.

El pugilista de 29 años también aprovechó para enviar un mensaje a sus fans y a sus compatriotas.

“Para todos los latinos, todos los seguidores y para todos los que de alguna manera me mandan buenas vibras, para Guatemala estén pendientes el 13 de septiembre, Guatemala ya ha sonado a nivel mundial, no conmigo, sino en diferentes deportes, pero ahora va a sonar de lo más grande posible, vean la pelea, pidan a Lester Martínez”, añadió.

Finalmente, el púgil fue cuestionado sobre la posibilidad de que su compatriota Ricardo Arjona interpretara el himno de su país antes de su pelea, a lo que respondió que eso habría sido un sueño hecho realidad.

“Obviamente que llevar a alguien enfrente conmigo, que entre (al ring), como lo es Ricardo Arjona… de verdad que me encantaría que eso pasara, me hubiera encantado, pero sabemos que es un hombre ocupado y si él nos da la oportunidad de hacer eso, sería parte del sueño entrar con un gran maestro como lo es él”, concluyó.

