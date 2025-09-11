Yoenli Hernández predice nocaut en el octavo en Canelo vs. Crawford

Yoenli Hernández predijo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez noqueará en el octavo asalto a Terence Crawford y retendrá su campeonato indiscutido de 168 libras este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En entrevista con MillCity Boxing, Hernández -invicto contendiente de peso mediano- participó en el campamento de preparación de Canelo Álvarez y no tiene dudas de que vencerá a Crawford.

“Mi predicción en esta, es que solo le doy un octavo asalto. En algún momento, Boots no supo cómo manejar algunas de las cosas que Canelo le planteó en la sesión de sparring. Canelo encontró la manera de acercarse a Boots, y por eso se benefició más del sparring que él mismo”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Luego del duelo con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo de una vez por todas al retiro.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Credit: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

