William Scull insiste en que ganó la pelea con Canelo Álvarez

William Scull no puede olvidar su pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, y nuevamente insistió en que venció al mexicano el pasado mes de mayo en el Riad, Arabia Saudita.

En entrevista con Fight Hub TV, Scull comentó que debió haber hecho más en los rounds finales, ya que Canelo Álvarez nunca pudo conectarlo con contundencia gracias a su juego de pies.

“Es triste, ¿verdad? Perder una pelea sin recibir un solo golpe. Nunca me dio un puñetazo en la cara. Sentí que había ganado. Podría haberme esforzado más en los dos últimos asaltos, es cierto, pero nunca me golpeó gracias a mi juego de pies. Me siento como si hubiera ganado esa noche”, dijo.

Una escena que se repitió en el ring de Riad: Canelo Álvarez abanicando ante el elusivo William Scull. Credit: Queensberry Promotions/Leigh Dawney | Cortesía

En la pelea, William Scull optó por moverse mucho en el ring y evitar el intercambio Canelo Álvarez. El mexicano pasó la mayoría del combate persiguiéndolo y fueron abucheados por el público por la falta de acción.

Según CompuBox, 512 golpes fueron lanzados en el enfrentamiento y solo 122 se conectaron entre ambos. Como el peleador tapatío fue el que más conectó, al final los jueces le dieron la victoria en las tarjetas por decisión unánime con puntuación de 115-113, 116-112 y 119-109.

Tras el duelo, William Scull declaró que se sentía ganador del combate porque evitó que el mexicano lo golpeara. Canelo Álvarez tampoco se mostró contento con su actuación y calificó su victoria como aburrida porque el cubano solo fue a sobrevivir y no a pelear.

William Scull cree que debió llevarse la victoria ante Canelo Álvarez. Credit: AP | AP

William Scull, de 31 años, perdió la oportunidad de coronarse indiscutido en las 168 libras y perdió su invicto en el deporte. El cubano tiene marca de 23 triunfos, nueve de ellos por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano y este sábado peleará con Terence Craword. El mexicano ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

