Canelo Álvarez califica su victoria ante Scull como aburrida

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se coronó por segunda vez campeón indiscutido de peso supermediano el sábado por la noche en Arabia Saudita, pero calificó su victoria contra William Scull como aburrida debido al estilo de pelea del cubano.

En declaraciones a la revista The Ring, Canelo Álvarez no se mostró contento tras conocer el resultado y afirmó que odia a los peleadores como Scull que solo intentan sobrevivir y no dar pelea.

“Solo salió para sobrevivir desde el tercer asalto, por eso no me gusta. Para mí, es una pelea aburrida cuando un peleador no intenta ganar, solo intenta sobrevivir. Odio a ese tipo de peleadores. Se movió incluso más de lo que esperaba. Pero no pasa nada, ganamos. Soy dos veces campeón indiscutible y estoy orgulloso de pelear en Arabia Saudita”, dijo.

La molestia de Canelo Álvarez es entendible porque William Scull optó por correr en el ring. El mexicano pasó la mayoría del combate persiguiéndolo y fueron abucheados por el público por la falta de acción.

Como el tapatío fue el que más golpes conectó -de los pocos que los asistentes en el Riad pudo ver-, al final los jueces le dieron la victoria en las tarjetas por decisión unánime (115-113, 116-112 y 119-109).

Después de conocer el resultado y de coronar a Canelo Álvarez como doble campeón indiscutido de peso supermediano se anunció oficialmente la superpelea con Terence Crawford, que se realizará el 12 de septiembre en Las Vegas.

“Crawford es uno de los mejores del momento, me encanta compartir el ring con este tipo de peleador. Es un placer. Todos piden la pelea y Su Excelencia Turki Alalshikh la quiere, así que hagámosla”, expresó el mexicano.

Canelo Álvarez no quedó satisfecho con su actuación frente a William Scull. Crédito: AP | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, William Scull, de 31 años, perdió la oportunidad de coronarse indiscutido en las 168 libras y perdió su invicto en el deporte. El cubano tiene marca de 23 triunfos, nueve de ellos por la vía rápida, y un revés.

