William Scull lamenta derrota con Canelo: “Regalé esta pelea”

William Scull lamentó la derrota sufrida ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez -quien se coronó por segunda vez como campeón indiscutido de las 168 libras-, ya que siente que regaló la pelea el pasado fin de semana en Arabia Saudita.

En un comunicado publicado por Agon Sports, Scull expresó que entiende que los fanáticos estén decepcionados, pero cree que no lo hizo tan mal ante Canelo Álvarez.

“Me sentí muy cómodo controlando la distancia, ya que ‘Canelo’ no pudo cortar el ring. Conecté los golpes más limpios y efectivos durante toda la pelea. Lancé el doble de golpes que ‘Canelo’ y algunos expertos incluso me tenían adelante en las tarjetas. Ahora me doy cuenta de que debí haberlo hecho ver aún más decisivo. Lo que más me duele es saber que regale esta pelea”, dijo.

En la pelea con Canelo Álvarez, William Scull optó por correr en el ring y evitar el intercambio. El mexicano pasó la mayoría del combate persiguiéndolo y fueron abucheados por el público por la falta de acción.

Según CompuBox, 512 golpes fueron lanzados en el enfrentamiento y solo 122 se conectaron entre ambos. Como el peleador tapatío fue el que más conectó, al final los jueces le dieron la victoria en las tarjetas por decisión unánime con puntuación de 115-113, 116-112 y 119-109.

Tras el duelo, William Scull declaró que se sentía ganador del combate porque evitó que el mexicano lo golpeara. “Sí, sí. Después del quinto asalto, sentí que tenía el control de la pelea y que iba por delante. Estábamos ejecutando nuestro plan. No había necesidad de correr riesgos”, declaró Fight Hub TV.

Canelo Álvarez tampoco se mostró contento con su actuación y calificó su victoria como aburrida porque el cubano -que aplicó un estilo de mucho movimiento sobre el ring- solo fue a sobrevivir y no a pelear.

Una escena que se repitió en el ring de Riad: Canelo Álvarez abanicando ante el elusivo William Scull. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney | Cortesía

William Scull, de 31 años, perdió la oportunidad de coronarse indiscutido en las 168 libras y perdió su invicto en el deporte. El cubano tiene marca de 23 triunfos, nueve de ellos por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

