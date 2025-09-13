Brutal pelea de Lester Martínez y Christian Mbilli termina en empate

LAS VEGAS – El peleador guatemalteco Lester Martínez había prometido una y otra vez que el mundo iba a conocer de él. La noche del sábado en la función de Canelo vs. Crawford, el hombre de 29 años cumplió con su palabra ante una audiencia mundial al ser parte de una verdadera guerra en el ring.

Lester Martínez se sobrepuso a un implacable Christian MBilli para obtener una decisión de empate en pleito por el título interino supermediano del CMB, pero además recibir la ovación de decenas de miles de espectadores en el Allegiant Stadium.

Los jueces anotaron la pelea 97-93 para el chapín, 96-94 para el camerunés-canadiense y 95-95, decretándose un empate que parece justo en un pleito que automáticamente se suma a la lista de candidatas para Pelea del Año. MBilli retuvo el cetro.

Martínez y Mbilli calentaron el ring y dejaron muy alto el techo para Canelo Álvarez y Terence Crawford, que vendían un rato después.

Martínez, ahora con marca de 19-0-1, es un producto boxístico desarrollado por el guatemalteco Esau Dieguez y Brian “BoMac” McIntyre, el longevo entrenador de Terence Crawford. Este último, por cierto, miraba el combate nerviosamente en su vestidor.

Christian MBilli salió como una fiera sobre el guatemalteco

MBilli (29-0-1) salió como una fiera tras el campanazo inicial y en un principio conectó algunas veces a Martínez, pero éste supo meter las manos, teniendo éxito sobre todo con el upper y también lanzando potentes volados de derecha. Fue un primer asalto brutal. Cuando el segundo round fue como una copia del primero, quedó claro que ambos peleadores invictos vinieron a Las Vegas a fajarse en el centro del ring.

El público reaccionó en el tercer asalto cuando MBilli sacudió a Martínez con unz izquierda, pero el chapín de 29 años metió una excelente derecha, solo para volver a recibir ahora una derecha de parte del implacable hombre nacido en Camerún y ahora radicado en Canadá.

MBilli también conectó el mejor golpe del cuarto round, una derecha cerca del final. Aunque Martínez trataba de acomodarse, el empuje de su rival era asfixiante, nunca dejando de ir al frente a pesar de que el hombre de Petén usaba su hombro izquierdo para repelerlo y en muchas ocasiones lo empujaba con ambas manos.

El volumen de golpes de Martínez bajó en el round 5, pero en el sexto dio señales de vida con algunas buenas derechas. Martínez siguió metiendo golpes lastimado el rostro de MBilli, aunque el hombre que vive en Montreal continuaba lanzando más que su oponente, eso sí, con las manos cada vez más abajo.

Lester Martínez rescata el empate con gran cierre de pelea

El público en el estadio rugió durante el round 8 por la trepidante acción depoder a poder. Martínez sacudió a MBilli con dos derechas, y éste se repuso cerca del final para emparejar el asalto. La gran preparación física de ambos salía a relucir.

Martínez, que acabó la pelea pactada a 10 asaltos un poco más entero, puso mal a MBilli en el noveno con tres derechas seguidas a la frente. Ambos se miraban tambaleantes cerca del campanazo, como dos fieras hambrientas. Fue posiblemente el mejor round del guatemalteco.

La salvaje pelea concluyó con un round 10 tremendo, donde ambos conectaron fuerte. Una izquierda de MBilli por poco envió a Martínez a la lona, pero más tarde él fue quien sacudió al canadiense con algunos bombazos. Ambos cerraron a tambor batiente los últimos 30 segundos dejando todo en el ring y luciéndose ante todo mundo.

