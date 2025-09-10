“Soy un hombre de negocios”: Canelo Álvarez está abierto a comprar al Atlas

Saúl Álvarez es un entusiasta de los rojinegros del Atlas y no le cerró las puertas a ser el próximo propietario del club ahora que Grupo Orlegi está en busca de deshacerse del club para evitar la multipropiedad en el fútbol mexicano.

En una conferencia de prensa días antes de su pelea contra Terence Crawford, Canelo habló sobre esta posibilidad y, si bien, no está ni cerca de concretarse, tampoco se ha negado a analizar la oportunidad por si le conviene como inversión.

A pregunta expresa de ESPN Knockout sobre si le gustaría ser el dueño del club tapatío, el boxeador dijo que si es un buen negocio para aumentar su fortuna podría considerarlo, aunque recalcó que por el momento solo está concentrado a vencer a su rival en el Allegiat Stadium el próximo sábado.

“La verdad es que no me he puesto a pensar, lo acabo de ver ahora que estaba en entrenamiento, creo que fue cuando empezaron a querer vender al Atlas. No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando, siempre si es para algo bien ¿por qué no? Soy un hombre de negocios“, expresó.

Esto surgió debido a que Grupo Orlegi anunció hace dos meses que estaban en la búsqueda del próximo propietario del Atlas, con la finalidad de cumplir con la regla de la no multipropiedad en el fútbol mexicano, debido a que también son dueños de Santos Laguna, otro club que compite en la Liga MX.

“Orlegi Sports ha iniciado un proceso para explorar una transición planificada y estructurada en la operación de Atlas FC, con el objetivo de asegurar un crecimiento continuo bajo un grupo que entiende la relevancia, el contexto y el potencial del club, tanto en términos deportivos como sociales. Este proceso se llevará a cabo de forma responsable y en pleno cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Liga MX”, anunciaron el 15 de julio pasado mediante un comunicado de prensa.

¿Le alcanza al Canelo para comprar al Atlas?

Aunque no se conoce la cifra oficial que deberá pagar el próximo dueño del Atlas, se estima que el costo del club sería de entre $200 y $250 millones de dólares, según datos de distintos medios como Infobae y Fútbol Total.

Por otra parte, la fortuna de Saúl Álvarez es de alrededor de $600 millones de dólares y después del próximo sábado será $150 millones más alta, ya que es la bolsa que se estima que se llevará el púgil mexicano, quien, por cierto, firmó un contrato con el jeque Turki Al-Sheikh, el cual consta de cinco peleas a cambio de $400 millones de dólares, la primera fue contra William Scull y esta será la segunda.

Tomando esto en cuenta, a Canelo le alcanzaría para comprar al Atlas y aún le quedaría dinero en la cartera, pero tendría que analizar varios factores para determinar que sería un buen negocio que pudiera darle rendimientos, por lo que solamente él sabe si se tomará esto en serio.

Saúl Álvarez y William Scull volverán a verse las caras el próximo viernes durante la ceremonia de pesaje, un día antes del esperado combate.

