David Benavídez da su honesta opinión sobre Canelo vs. Crawford

David Benavídez opinó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez será el ganador de la superpelea contra Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en Las Vegas porque el salto de tres categorías será demasiado para el estadounidense.

En declaraciones a la revista The Ring, el Monstruo Mexicano no descarta que Crawford pueda dar la sorpresa ante Canelo Álvarez, pero cree que la diferencia de peso lo pone en desventaja en el duelo por el campeonato indiscudito de 168 libras.

“Porque Crawford viene de tres categorías de peso (Canelo ganará). No digo que no pueda hacerle daño, pero tres categorías de peso es diferente. Nunca debes descartar a Terence Crawford, pero existen categorías de peso por una razón”, dijo el mexoamericano.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford este sábado 13 de septiembre. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Luego del duelo con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez en Las Vegas. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

