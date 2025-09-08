Dmitry Bivol está abierto a pelear con Beterbiev o Benavídez en 2026

Vadim Kornilov, mánager de Dmitry Bivol, aseguró que el campeón unificado de peso semicompleto está abierto a enfrentar a Artur Beterbiev o David Benavídez en su posible regreso a la acción en el primer trimestre de 2026.

En declaraciones a World Boxing News, Kornilov explicó que Bivol no está cosiderando por ahora una pelea de preparación luego de su rehabilitación por una cirugía para tratar una lesión en la espalda.

“Se está hablando de organizar la tercera pelea (con Beterbiev) para la afición mundial. Estamos abiertos a pelear contra Benavidez o Beterbiev el próximo año. Actualmente no estamos considerando una pelea de preparación a menos que la recuperación de Dmitry no salga según lo planeado”, dijo.

Artur Beterbiev habló sobre la caída de la trilogía con Bivol. Credit: Frank Franklin II | AP

“No estoy seguro de si Canelo realmente quiere la pelea. Si todo va bien con la rehabilitación, Bivol debería estar listo para pelear en el primer trimestre del próximo año“, agregó.

Recordemos que tras ganar la revancha contra Artur Beterbiev y convertirse en campeón indiscutido, Dmitry Bivol renunció a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con su compatriota.

Desde entonces no se supo nada sobre las negociaciones de la tercera disputa. Por esta razón, Artur Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

David Benavídez no quiere ver una trilogía entre Bivol y Beterbiev. Credit: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Poco después se supo que Bivol abandonó las negociaciones con su compatriota para tratar su lesión en la espalda. En cambio, el Monstruo Mexicano estará encabezando la misma tarjeta en donde Beterbiev volverá a la acción. Benavídez enfrentará a Anthoy Yarde para defender su título interino de 175 libras del CMB.

Ahora que el campeón unificado ruso está de vuelta a los entrenamientos, en el 2026 se podría concretar la trilogía entre ambos o quizás David Benavídez sea el siguiente en hacerle frente.

Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de las 175 libras a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

Sigue leyendo:

· Artur Beterbiev se cansó de esperar a Dmitry Bivol: “Continúo mi camino”

· Artur Beterbiev se pronuncia tras perder su invicto contra Dmitry Bivol

· Dmitry Bivol hizo los ajustes y venció a Artur Beterbiev en la revancha