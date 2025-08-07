Artur Beterbiev se cansó de esperar a Bivol: “Continúo mi camino”

Artur Beterbiev aseguró que se cansó de esperar por Dmitry Bivol, campeón unificado de 175 libras, para poder concretar la trilogía entre ambos y por eso optó por seguir su camino

En su cuenta de Instagram, Beterbiev comentó que las ofertas que recibieron para pelear en Rusia eran difíciles de rechazar, pero de todas formas Bivol no se mostró interesado y se retiró de las negociaciones.

“Nuestra próxima pelea se suponía que sería en Rusia. Ya saben de qué estamos hablando. La tercera pelea con Bivol. Nos ofrecieron excelentes condiciones, casi imposibles de rechazar. Por mi parte, hice todo lo posible para que la tercera pelea se llevara a cabo, pero mi oponente optó por retirarse de nuevo”, dijo.

“Ya he esperado suficiente y no pienso esperar más. Quedarme sentado sin hacer nada mientras otro descansa es demasiado. Nos vemos el 22 de noviembre en Riad. Continúo mi camino, pase lo que pase”, concluyó.

Recordemos que tras la segunda pelea, Dmitry Bivol renunció a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con Artur Beterbiev.

Desde entonces no se supo nada sobre las negociaciones de la tercera disputa hasta ahora. Por esta razón, Artur Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

Por los momentos, Bivol todavía no ha comentado nada al respecto y se desconocen las razones por las que no quiso seguir en las negociaciones para la trilogía.

Former undisputed light heavyweight champion Artur Beterbiev will begin his road to redemption on November 22 as part of The Ring IV 'Night of The Champions' in Riyadh. Beterbiev will collide with another dangerous puncher in Deon Nicholson, who has 18 knockouts in his 22 wins. pic.twitter.com/mQKJNovt99 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 6, 2025

Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de las 175 libras a Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

Sigue leyendo:

· Turki Alalshikh dice que habrá trilogía si Bivol y Beterbiev aceptan

· Artur Beterbiev se pronuncia tras perder su invicto contra Dmitry Bivol

· Dmitry Bivol hizo los ajustes y venció a Artur Beterbiev en la revancha