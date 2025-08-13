Dmitry Bivol estará fuera de acción hasta 2026 tras cirugía de espalda

Dmitry Bivol, campeón unificado de las 175 libras, anunció en sus redes sociales que estará fuera de acción hasta el 2026 luego de someterse a una cirugía de espalda para tratar una lesión que lo aquejaba desde hace más de 10 años.

En una publicación en su cuenta oficial en Instagram, Bivol explicó que por recomendación médica tomó la decisión de operarse y que todo salió bien, pero estará en recuperación de 6 a 8 semanas.

“Siguiendo el consejo de mi médico, tuve que operarme de una lesión de espalda que sufrí hace más de diez años, pero que empeoraba con cada campamento. Todo salió bien y ya me siento mucho mejor. Me espera un período de recuperación de 6 a 8 semanas, tras el cual planeo volver a entrenar. Gracias a todos por su apoyo. ¡Espero nuevos retos el próximo año!”, escribió.

Recordemos que tras ganar la revancha contra Artur Beterbiev y convertirse en campeón indiscutido, Dmitry Bivol renunció a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con su compatriota.

Desde entonces no se supo nada sobre las negociaciones de la tercera disputa. Por esta razón, Artur Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

Ahora se sabe que Bivol abandonó las negociaciones para tratar su lesión en la espalda y, cuando esté totalmente recuperado, seguramente en el 2026 se concretará la trilogía entre ambos.

Artur Beterbiev se cansó de esperar por Bivol la caída de la trilogía con Bivol. Crédito: Frank Franklin II | AP

Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de las 175 libras a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

