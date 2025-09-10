Netflix transmitirá Canelo vs. Crawford en exclusiva y sin PPV

La superpelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford -que tendrá en juego el campeonato indiscutido de peso supermediano- será trasmitido en exclusiva por Netflix y sin pago por evento (PPV) este sábado 13 de septiembre.

La plataforma de streaming informó que el evento principal y la cartelera completa se podrá difrutar en cualquiera de los planes que ofrecen al público sin ningún costo adicional o suscripción especial.

Este es un cambio importante, ya que por lo general las peleas se suelen vender como eventos de PPV en Estados Unidos y otros países. El objetivo de esto es atraer una audiencia masiva y transformar en el fututo la forma en la que se distribuye el boxeo.

Canelo Álvarez y Crawford subirán al ring en el Allegiant Stadium en Las Vegas y prometen brindar un gran espectáculo a los fanáticos. Según los pronósticos de los expertos, Bud estará en desventaja por el peso y no tendrá chance alguno, pero otros opinan que el tamaño no lo afectará porque es un peleador habilidoso que pondrá a prueba al mexicano -que no se ha visto bien en sus últimas presentaciones-.

Cartelera completa de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Al contrario de la pelea pricipal, el resto de la cartelera que conforma el evento ha sido criticada por no tener enfrentmientos atractivos. Los invictos Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. -hijo del Feroz Vargas- estarán protagonizando el duelo coestelar.

Además, Christian Mbilli -posible oponente de Canelo Álvarez- defenderá su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Lester Martínez.

También el mexicano Marco Verde -miembro del Canelo Team y medallista olímpico de París 2024- tendrá su tercer encuentro profesional y será el encargado de abrir la cartelera.

Chequea a continuación las demás peleas que coforman Canelo Álvarez vs. Terence Crawford:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. Categoría: peso superwelter, 10 asaltos.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez. Categoría: 10 asaltos, por el título interino supermediano del CMB de Mbilli.

Mohammed Alakel vs. Travis Kent Crawford. Categoría: peso ligero, 10 asaltos.

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams. Categoría: peso medio, 10 asaltos.

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin. Categoría: peso pesado, 10 asaltos.

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez. Categoría: peso ligero junior, 6 asaltos.

Sultán Almohamed vs. Martín Caraballo. Categoría: peso welter junior, 4 asaltos.

Steven Nelson vs. Raiko Santana. Categoría: peso semipesado, 10 asaltos.

Marco Verde vs. Sona Akale. Categoría: peso medio, 6 asaltos.

