Óscar de la Hoya: Crawford era el rival perfecto para descarrilar a Canelo

Óscar de la Hoya estaba seguro de que Terence Crawford era el rival perfecto para “descarrilar” a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien terminó siendo derrotado por el estadounidense y lo bajó del trono de las 168 libras.

En una entrevista con Ariel Helwani, De la Hoya explicó que conoce muy bien las debilidades de Canelo Álvarez y por eso desde que supo que Crawford sería su rival predijo que perdería.

“Yo conozco a Canelo, lo promoví. Sé exactamente qué cosas no puede manejar y cuáles sí, en qué situaciones se ve bien y en cuáles no. Y Crawford era el rival perfecto para descarrilar ese tren. Ese era el punto clave. Si te mueves un poco con Canelo, lo haces perderse”, dijo.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

“Siempre he estado impresionado con Terence. No me sorprendió en absoluto. Es decir, la había predicho con no sé cuántos días de antelación”, añadió.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras. En cambio, Canelo Álvarez se someterá a una cirugía en el codo y su retiro podría estar cerca.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

