Entrenador de Crawford no cree que Canelo quiera una revancha

Brian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Terence Crawford, no cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiera tener un revancha con Bud para recuperar el campeonato indiscutido de peso supermediano a pesar de que el mexicano expresó interés.

En una entrevista con FightHype, BoMac McIntyre afirmó que como la pelea fue unilateral, ya que Crawford dominó completamente, Canelo Álvarez no se arriesgará a pasar por eso de nuevo.

“Canelo no quiere más de esa mi**da. Fue una pelea unilateral. En cuanto nos consolidamos, en cuanto cogimos el ritmo, fue el final. En la cima”, dijo.

Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. Credit: David Becker | AP

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

“Me siento genial de compartir el ring con grandes boxeadores como él, y si lo volvemos a hacer, será genial, pero ya he hecho mucho en el boxeo. Ya he logrado mucho, mi legado ya está ahí y acepto que se arriesguen porque amo el boxeo”, declaró el tapatío tras la pelea.

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh insinuó que el siguiente podría ser David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

